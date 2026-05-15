¿Ministerio de la Verdad? Sheinbaum lanza programa para ´combatir mentiras´ y desata debate sobre censura

La línea entre informar y controlar la narrativa vuelve a colocarse en el centro del debate político mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un programa semanal enfocado en combatir la llamada "infodemia", una estrategia que, según explicó, buscará desmontar noticias falsas y versiones manipuladas que circulan sobre su gobierno. El proyecto será coordinado por Luisa María Alcalde y promete convertirse en una nueva herramienta de comunicación política desde Palacio Nacional.

¿Qué busca el programa contra infodemia?

Pero el anuncio abrió inmediatamente una pregunta incómoda: ¿se trata de una defensa contra la desinformación o de un intento por vigilar el relato político?

Durante su posicionamiento, Sheinbaum sostuvo que existe una narrativa constante contra su movimiento y reclamó que los avances de seguridad de su administración no reciben la misma atención mediática que las críticas o señalamientos contra Morena. Entre sus argumentos mencionó reducciones en delitos y afirmó que existe un entorno de desinformación permanente alrededor de su gobierno.

La presidenta adelantó que este nuevo espacio será una versión ampliada del ya conocido "detector de mentiras", pero ahora con un formato semanal y vespertino donde el gobierno exhibirá información falsa, datos incorrectos y versiones que considere engañosas difundidas en medios y redes sociales. Aún no hay fecha oficial de estreno.

Reacciones al anuncio de Sheinbaum

Sin embargo, el verdadero terremoto político no está en el formato del programa, sino en lo que representa.

Para simpatizantes de la 4T, la iniciativa llega en un momento donde las redes sociales se han convertido en un campo de batalla lleno de noticias manipuladas, campañas coordinadas y acusaciones sin evidencia. Bajo esa lógica, el gobierno tendría no solo el derecho, sino la obligación de responder públicamente y defender el acceso a información verificable.

Pero para sus críticos, el anuncio prende focos rojos: cuando un gobierno decide qué es "verdad" y qué es "mentira", el riesgo de cruzar hacia propaganda institucional es inevitable. La preocupación no es menor en un país donde históricamente el poder político ha intentado influir en la conversación pública.

La polémica apenas comienza. Porque en tiempos donde cada bando acusa al otro de manipular la información, surge la gran pregunta:

¿México necesita un antídoto contra las fake news... o estamos viendo el nacimiento de un árbitro oficial de la verdad?