Cuatro fallecidos en celebración por triunfo de México en CDMX

Lo que prometía ser una noche de euforia y celebración absoluta se transformó en luto. Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron el deceso de cuatro personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego de las aglomeraciones masivas para festejar el triunfo del conjunto azteca frente a su similar de Ecuador.

De acuerdo con el reporte oficial, tres de las víctimas perdieron la vida a causa de asfixia, incidentes que se registraron durante las primeras horas de la madrugada. El cuarto fallecimiento corresponde a un varón de 30 años (aún sin identificar), quien sufrió un cuadro crítico que incluyó una aparente crisis epiléptica, convulsiones y hemorragia digestiva.

Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud capitalina, detalló que el joven fue evacuado de emergencia a un hospital; sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos por reanimarlo, sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida.

Ante estos lamentables hechos, el secretario de Gobierno, César Cravioto, anunció que se otorgará un "apoyo emergente" a los familiares de los fallecidos para solventar los gastos derivados de esta situación. El funcionario precisó que, desde el primer momento, se les ha brindado asistencia con los trámites funerarios y se coordina estrechamente con la Fiscalía General de Justicia local para agilizar la entrega de los cuerpos.

El epicentro de la celebración congregó a cerca de un millón de fanáticos a lo largo de Paseo de la Reforma, una marea humana que superó los límites de seguridad. El caos comenzó a visibilizarse cuando los servicios de emergencia localizaron a dos personas inconscientes en la intersección de Hamburgo y Lancaster. Aunque fueron trasladadas de urgencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ratificó más tarde el fallecimiento de un hombre de 44 años y una joven de 19 años por asfixia.

Horas después, el Puesto de Mando del Sector Salud notificó una tercera víctima bajo las mismas condiciones: una mujer de 48 años localizada sin sentido en la calle Berna, en la colonia Juárez. A pesar de las maniobras de reanimación en el trayecto al hospital, llegó sin signos vitales.

La mandataria capitalina externó su más sentido pésame a los seres queridos de las víctimas y garantizó un acompañamiento integral. Asimismo, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para adoptar una "cultura del cuidado colectivo" en eventos masivos de cara al próximo compromiso de México contra Inglaterra este domingo.

"Hago un llamado a vivir esta fiesta cuidándonos colectivamente, a vivir la emoción cuidándonos mutuamente. Construyamos una cultura de cuidado en concentraciones multitudinarias", enfatizó Brugada.

Para evitar que se repita este escenario, el Gobierno de la CDMX reforzará los operativos de seguridad e invitó a la afición a no saturar el Ángel de la Independencia, recordando que se instalarán diversas pantallas gigantes a lo largo de Paseo de la Reforma para disfrutar del encuentro de manera más distribuida y segura.