Marcos Ramos, director de Real Cintalapa, sufre ataque armado

El comunicador Marcos Ramos, director y editor del periódico digital Real Cintalapa, en la cabecera de ese municipio, fue atacado a balazos la noche de este martes después de la transmisión del encuentro entre México y Ecuador.

Los hechos ocurrieron cuando el periodista caminaba entre el salón Habibi y el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la colonia Tepeyac en Cintalapa, municipio inmerso en una confrontación entre dos organizaciones criminales.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Municipal para atender a Ramos, que permanecía con al menos cuatro heridas en el cuerpo, mientras llegaban paramédicos de Protección Civil.

Minutos antes del ataque armado, Ramos había transmitido la celebración de aficionados de la selección mexicana, que en vehículo celebraron por las calles de Cintalapa, municipio colindante con Oaxaca.

"Ya estoy en el parque", dijo Ramos en su transmisión desde el parque central de Cintalapa, mientras pasaban vehículos y motociclistas con la playera de color verde. Algunos de los asistentes al evento, al momento que lo vieron transmitir en vivo en su página de Facebook lo llamaron con cariño: "Marquitossss", "Marquitosss".

Después de haber transmitido los festejos regresaba a su casa, cuando un hombre le disparó al menos cuatro disparos de arma de fuego, sin que se conozcan por ahora las lesiones que sufrió en el cuerpo.

Los socorristas de Protección Civil trasladaron a Marcos Ramos a una clínica para su intervención médica de urgencia.

El ataque ocurrió en Cintalapa, donde Marcos Ramos regresaba a casa tras un evento deportivo.

NO HABRÁ IMPUNIDAD: FISCAL DE CHIAPAS

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que después de los hechos instruyó a un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y a peritos especializados para que se proceda de manera inmediata a la localización y detención del o los responsables.

"He instruido a un grupo especial para que se aboquen de manera inmediata a la investigación de los hechos, hasta lograr su total esclarecimiento".

Indicó que la víctima recibe atención médica y se reporta estable, además, se le han otorgado todas las medidas precautorias necesarias para su seguridad.

Destacó que por su profesión se despliegan todas las líneas de investigación que el caso requiera.

"Les aseguro que no habrá impunidad en estos lamentables sucesos y los responsables enfrentarán la justicia; en las próximas horas estaremos informando los avances de las indagatorias", enfatizó Llaven Abarca.