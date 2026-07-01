Estampida en CDMX: Rodrigo relata el horror de la celebración

Una noche de euforia por el triunfo de México 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026 terminó en tragedia en el Ángel de la Independencia.

Una estampida en Paseo de la Reforma y Florencia dejó tres personas muertas por asfixia.

Rodrigo, un sobreviviente, relató el horror vivido y cómo envió un audio de despedida a su familia antes de lograr escapar.

Rodrigo envió un audio de despedida a su familia antes de escapar de la estampida.

"Pensé que me iba a morir", relató un sobreviviente de los festejos hechos el pasado 30 de junio en Reforma tras la victoria de México sobre Ecuador en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en donde hubo un saldo de tres muertos por asfixia.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, confirmó las muertes y anunció investigaciones de seguridad.

La jefa de gobierno Clara Brugada confirmó las tres muertes y anunciaron investigaciones para reforzar protocolos de seguridad en futuras celebraciones masivas.

Sobrevivientes relatan el caos y el miedo vivido durante la celebración en el Ángel de la Independencia.

Los sobrevivientes expresaron su temor y el caos que se vivió en el lugar, donde la euforia se convirtió en tragedia en cuestión de minutos.