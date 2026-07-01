Sheinbaum anuncia apoyo a familias de víctimas tras festejos por el triunfo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal brindará apoyo a los familiares de las tres personas que fallecieron durante las celebraciones por la victoria de México frente a Ecuador.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó sus condolencias por el fallecimiento de las víctimas, quienes perdieron la vida por asfixia durante los festejos, y reiteró la solidaridad de su administración con sus familias.

Acciones de la autoridad

Sheinbaum señaló que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya mantiene comunicación con los familiares y dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para atender las necesidades que puedan surgir y brindar el respaldo necesario.

Más adelante, tras abordar otros temas de su conferencia, la presidenta presentó un video con imágenes de las celebraciones realizadas en distintos puntos del país. Posteriormente, al ser cuestionada sobre un posible reforzamiento de la seguridad para futuros festejos, informó que el asunto ya fue analizado en el Gabinete de Seguridad.

Detalles confirmados

La mandataria explicó que la Fiscalía realizará una revisión para determinar con precisión lo ocurrido durante las celebraciones y adelantó que su administración evaluará la implementación de acciones preventivas de cara al próximo partido de la selección mexicana, programado para el domingo.

Asimismo, hizo un llamado a que las celebraciones se realicen con responsabilidad mientras las autoridades analizan las medidas que podrían aplicarse para reforzar la prevención.