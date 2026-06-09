Universidad Purdue proyecta aumento de alimentos básicos en EU: T-MEC en riesgo

Si fracasa la renovación del T-MEC, hacia 2035 provocaría en EU una inflación en alimentos básicos de entre el 13 % y hasta el 66 % respecto a 2025, proyectó un estudio de la Universidad Purdue, en Indiana, que utilizó índices históricos de precios al consumidor para simular un escenario con aranceles a México y Canadá.

La mínima inflación proyectada se calculó tomando en cuenta únicamente un escenario sin el acuerdo comercial norteamericano, mientras que la máxima incluyó un ajuste contemplando también la alta integración de las cadenas de suministro en la actualidad, lo que escalaría el impacto. Pues gracias al Tratado, cada hogar estadounidense ahorró un promedio de 500 dólares en la canasta básica durante 2014, equivalente a un 12.5 % del gasto anual en esos productos, según los especialistas.

Importancia de la renovación del T-MEC

Por ello, advirtieron, la renovación del T-MEC resulta crucial para garantizar a las familias de bajos ingresos en EU el acceso a 85 productos evaluados, entre frutas, verduras, cereales, lácteos y cárnicos, sobre todo aquellos que suelen ser importados de los vecinos norteamericanos.

Consecuencias de la cancelación del T-MEC

Refirieron que, de cancelarse el convenio, ciertos bienes mexicanos preferidos por los consumidores estadounidenses se encarecerían, como el tomate, cuyos precios subirían hasta un 34 % de 2025 a 2035.