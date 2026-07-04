Parque Fundidora: Portazos en Fan Fest generan advertencias y restricciones

Portazos en el Fan Fest obligan a Parque Fundidora a emitir enérgicas advertencias

MONTERREY, Nuevo León.- El comité administrativo del Parque Fundidora emitió una serie de enérgicas advertencias y nuevas restricciones de acceso tras registrarse múltiples portazos y conatos de bronca en las inmediaciones del Fan Fest oficial, organizado con motivo de los partidos de la Copa del Mundo 2026. La enorme afluencia de aficionados que buscaban presenciar las transmisiones en vivo superó por completo las capacidades del personal de logística en los accesos principales, lo que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad pública del estado para evitar una tragedia mayor.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por los cuerpos de auxilio en Monterrey, miles de personas sin boleto o registro previo intentaron derribar las vallas de contención de manera coordinada para ingresar a la zona de pantallas gigantes. Esta situación provocó escenas de pánico, empujones y aplastamientos momentáneos en los pasillos de entrada, dejando un saldo de varias personas atendidas por crisis de ansiedad y golpes menores, lo que encendió las alarmas de los organizadores sobre la viabilidad de los protocolos de control masivo implementados originalmente.

Acciones de la autoridad

Ante estos incidentes, la administración de Parque Fundidora informó que para los siguientes compromisos de eliminación directa se implementará un cerco perimetral mucho más estricto y no se permitirá la permanencia de personas en las áreas colindantes una vez que se alcance el límite de aforo permitido. Asimismo, las autoridades exhortaron a la afición regiomontana a mantener el orden y abstenerse de acudir al recinto si no cuentan con los accesos validados, advirtiendo que se empleará la fuerza pública y se procederá al arresto de quienes promuevan conductas violentas o disturbios en los accesos federales.