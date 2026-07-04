Fiscalía de Veracruz investiga el fallecimiento de Roxana Guzmán

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el lamentable fallecimiento de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, cuyo cuerpo fue localizado en la entidad. La institución judicial informó que ha iniciado de manera inmediata una carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes de perspectiva de género y de atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión, con el objetivo de esclarecer con total precisión las causas del deceso y deslindar las responsabilidades legales que correspondan.

Acciones de la autoridad

Peritos forenses y agentes de la Policía Ministerial se trasladaron al sitio del hallazgo para realizar el levantamiento de los indicios y recabar los elementos de prueba necesarios que permitan robustecer las líneas de investigación abiertas. La autoridad investigadora se comprometió a llevar a cabo un proceso exhaustivo, transparente y apegado a derecho, asegurando que no se descartará ninguna hipótesis de trabajo vinculada a su entorno personal o a su destacada trayectoria profesional en los medios de comunicación locales.

Reacciones de la comunidad periodística

Por su parte, diversos colectivos de periodistas, organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos en el estado manifestaron su profunda consternación ante la noticia y extendieron sus condolencias a los familiares y seres queridos de la comunicadora. Los gremios periodísticos emitieron un pronunciamiento para exigir a las autoridades estatales un pronto esclarecimiento del caso y la garantía de entornos seguros para el ejercicio informativo, mientras que la fiscalía general reiteró que mantendrá una comunicación institucional permanente sobre los avances que arrojen los dictámenes periciales correspondientes en las próximas horas.