Claudia Sheinbaum respalda a la selección mexicana tras su eliminación en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el esfuerzo y el desempeño de la Selección Mexicana tras quedar eliminada de la Copa del Mundo 2026 en la ronda de octavos de final, al caer con un marcador de tres goles contra dos frente a su similar de Inglaterra. A través de un mensaje oficial difundido tras concluir el intenso encuentro en la capital del país, la titular del Ejecutivo federal envió palabras de aliento tanto a los jugadores como al cuerpo técnico del representativo nacional, destacando el orgullo con el que defendieron la camiseta frente a una de las potencias del balompié internacional.

Mensaje de apoyo de Claudia Sheinbaum

La mandataria de la nación enfatizó que, más allá del resultado adverso en la cancha, el combinado de fútbol logró conectar profundamente con la afición mexicana a lo largo del torneo, dejando una huella de unión y entusiasmo en todo el territorio. Sheinbaum Pardo expresó la célebre frase de que a veces se gana y a veces se aprende, señalando que lo verdaderamente importante es seguir adelante con la frente en alto. Asimismo, aprovechó el espacio mediático para resaltar el extraordinario papel de México como país coanfitrión de la justa mundialista, calificando al pueblo mexicano como el mejor anfitrión del mundo por su hospitalidad y alegría.

Reacciones del Gobierno de México

Por su parte, la cuenta institucional del Gobierno de México se sumó a las muestras de respaldo, manifestando el orgullo nacional por la entrega mostrada por los jóvenes atletas durante cada uno de los minutos de la competencia. Con este resultado ante la escuadra británica, la Selección Mexicana cierra de manera oficial su participación en la Copa Mundial de la FIFA, concluyendo un proceso que devolvió la ilusión a millones de seguidores que abarrotaron los recintos deportivos y las plazas públicas del país durante las últimas semanas de competencia.