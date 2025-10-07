Aumentan denuncias por extorsión en México

Crece 85 % la denuncia por extorsión en México; estrategia del 089 frena tres de cada cuatro intentos. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que las denuncias por extorsión aumentaron 85 % tras el lanzamiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada este año para incentivar la denuncia ciudadana y fortalecer la atención al número de emergencia 089. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Figueroa detalló que el promedio diario de llamadas pasó de 349 denuncias en junio a 647 en septiembre, lo que refleja un aumento considerable en la participación ciudadana. "Desde que inició la Estrategia tenemos un total registrado de 59 mil 283 llamadas que se han atendido por extorsión en todas las entidades federativas. De éstas, el 74 % fueron extorsiones no consumadas gracias a la orientación en tiempo real", explicó. De acuerdo con los datos oficiales, 16 % de las llamadas correspondieron a denuncias por intentos previos de extorsión y 10 % a casos consumados. La funcionaria destacó que la capacitación de los operadores del 089 ha sido clave para brindar asistencia inmediata y evitar que los ciudadanos sean víctimas de estos delitos. La funcionaria subrayó que el incremento de denuncias no implica un alza en la incidencia real, sino una mayor confianza de la población en los mecanismos de atención y en la capacidad de respuesta de las autoridades. En este contexto, el SESNSP reportó la apertura de mil 986 carpetas de investigación derivadas de los reportes recibidos, con apoyo de las fiscalías estatales. "A través de esta estrategia se está fortaleciendo la denuncia para poder abrir investigaciones y judicializar los casos", precisó.