Incidente entre Claudia Sheinbaum y Lord Molécula por imagen con AMLO creada con IA

Claudia Sheinbaum reprende a Lord Molécula por imagen creada con inteligencia artificial junto a AMLO

Claudia Sheinbaum regaña a Lord Molécula por imagen con AMLO que creó con IA tras fallida entrega de tesis en Palenque, Chiapas. El periodista Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, quería entregar su tesis de maestría al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): no lo logró; sin embargo, creó una imagen con inteligencia artificial del añorado momento, lo que le valió un regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 7 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regañó a Lord Molécula por el uso de inteligencia artificial con la imagen de AMLO.

Le reprendió con "ahí subiste una foto que no era", en referencia a la imagen creada con inteligencia artificial.