Claudia Sheinbaum planea unificar sistema de salud en México para 2027

Va Claudia Sheinbaum por unificar sistema de salud en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración llevará a cabo un proceso para unificar el sistema público de salud en México, con lo que se busca que los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar puedan recibir atención médica en cualquiera de las tres instituciones.

"El objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS-Bienestar o del IMSS, puedes atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública", informó Sheinbaum durante la conferencia matutina de este lunes. Precisó que en enero de 2026 iniciará el registro nacional de salud, mediante el que cada persona podrá inscribirse y obtener una credencial para compartir su historial médico entre las tres instituciones.

"En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano, mexicana, va a tener un registro al sistema de salud nacional".