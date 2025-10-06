Ricardo Salinas Pliego critica bajos salarios en México

El empresario y aspirante a la presidencia Ricardo Salinas Pliego reprochó a quienes ganan 8 mil pesos en México por no producir la riqueza que podrían. Salinas Pliego acusó al gobierno de vender la idea de que el enemigo es todo aquel que está por encima, lo cual, según él, contribuye a la situación actual. En el marco del lanzamiento de la serie de TV Azteca "La Revolución de la Libertad", Salinas Pliego señaló que las personas que ganan 8 mil pesos no han adquirido el conocimiento necesario para producir la riqueza que podrían. En la serie, Salinas Pliego discutió sobre la influencia de la educación en la adopción del comunismo, criticando la educación pública y su impacto en la formación de las personas.