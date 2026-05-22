¿Justicia o violencia? Padre golpea a estudiante afuera de preparatoria en Puebla y desata indignación

Lo que debía ser una tarde común de salida escolar terminó convirtiéndose en una escena de violencia que hoy indigna a miles de personas en redes sociales. Afuera del Bachillerato Francisco I. Madero, en Amozoc, Puebla, un padre de familia fue captado mientras golpeaba a un estudiante menor de edad, en un hecho que ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué está pasando cuando los adultos deciden intervenir con violencia en conflictos entre jóvenes?

Un video que desató indignación

La agresión ocurrió el pasado 20 de mayo, a la hora de salida del plantel. Las imágenes difundidas muestran al hombre confrontando al adolescente frente a otros estudiantes y padres de familia. Lo que inició como una discusión escaló rápidamente: primero una bofetada, después golpes físicos y, según se aprecia en el video, incluso el uso de un cinturón para continuar la agresión. Todo sucedió en plena vía pública, ante decenas de testigos.

Aunque el menor intenta defenderse, la diferencia de edad y fuerza física termina inclinando el enfrentamiento. La escena solo se detuvo cuando policías municipales llegaron al lugar tras un reporte de emergencia recibido por el sistema C2 de Amozoc.

La reacción de las autoridades

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc condenó públicamente los hechos y aseguró que dará seguimiento al caso para que se actúe conforme a la ley. De acuerdo con el reporte oficial, elementos municipales intervinieron para separar al adulto del estudiante y comenzaron el procedimiento correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han revelado públicamente las causas exactas del conflicto.

Además, las autoridades destacaron que el bachillerato ya había solicitado previamente apoyo institucional para reforzar acciones de prevención de violencia y convivencia escolar, lo que vuelve aún más preocupante que un incidente de este tipo ocurriera justo en el entorno de la escuela.

Cuando los adultos cruzan la línea

Más allá del impacto del video, el caso de Amozoc expone un problema creciente: la normalización de que padres o familiares intervengan directamente en conflictos escolares mediante amenazas o agresiones. Expertos en convivencia escolar advierten que, aunque existan tensiones derivadas de casos de acoso o conflictos entre estudiantes, un adulto nunca debe responder con violencia hacia un menor.

El episodio también evidencia otro problema: la falta de mecanismos eficaces de mediación antes de que los conflictos escalen. Cuando una escuela, las familias y las autoridades fallan en construir canales de diálogo, las emociones pueden transformarse en confrontaciones peligrosas.

Así quedó captado el momento en que un padre de familia, comenzó a golpear a un estudiante de un bachillerato en Amozoc, se desconocen las causas del enfrentamiento ??



Vía @rosiebonillar pic.twitter.com/DxoKmrKZEQ — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) May 21, 2026

Una pregunta que queda abierta

Mientras las investigaciones avanzan, el caso deja una reflexión incómoda: si los adultos son quienes deberían enseñar a resolver conflictos, ¿qué mensaje reciben los jóvenes cuando la respuesta termina siendo un golpe frente a todos?

Porque más allá de un video viral, lo ocurrido en Amozoc es un recordatorio de que la violencia escolar no siempre nace entre estudiantes; a veces, también llega desde afuera.