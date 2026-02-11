Banco de México aprueba acuñación de monedas del Mundial 2026

Con la mira puesta en la histórica vigésima tercera edición de la Copa del Mundo, la Cámara de Diputados aprobó este martes un dictamen para que el Banco de México (Banxico) proceda con la acuñación de monedas conmemorativas del Mundial de la FIFA 2026. La iniciativa busca celebrar la posición de México como el primer país en albergar tres veces la máxima justa futbolística, junto a Estados Unidos y Canadá.

El proyecto, enviado ahora al Senado para su ratificación, contempla piezas de curso legal que resaltarán la identidad cultural mexicana y el espíritu deportivo global.

Detalles sobre las monedas conmemorativas

Aunque el diseño final será responsabilidad de Banxico en colaboración con la FIFA, la propuesta aprobada establece las siguientes características generales:

Denominación: Se prevé la emisión de monedas de 20 pesos (de circulación bimetálica) y piezas especiales de oro y plata para coleccionistas.

Iconografía: Los diseños incluirán el logotipo oficial de la Copa del Mundo 2026 fusionado con elementos prehispánicos o monumentos icónicos de las tres sedes mexicanas: Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA).

Valor Numismático: Se espera que estas piezas se conviertan en objetos de alta demanda internacional, similar a las emitidas para los mundiales de 1970 y 1986.

Impacto económico del Mundial 2026 en México

La aprobación de estas monedas ocurre en un momento de gran efervescencia económica y política en el país:

Seguridad Binacional: Esta semana México y EE.UU. afinan detalles para su cumbre en Washington, donde la seguridad de los eventos masivos del Mundial será tema prioritario.

Infraestructura: La remodelación del Estadio Azteca avanza para cumplir con los estándares de la FIFA, mientras el sector turismo proyecta una derrama económica récord para el verano de 2026.

Hitos Culturales: Mientras el ARMY de BTS ya aseguró sus lugares para mayo y la industria del cine celebra las nominaciones al Oscar de figuras como Timothée Chalamet, el Mundial se perfila como el gran unificador social del año.

Cuándo estarán disponibles las monedas del Mundial 2026

De ser ratificadas por el Senado, las monedas comenzarían a acuñarse en la Casa de Moneda de México durante el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, asegurando que estén disponibles en manos de los ciudadanos y turistas meses antes del partido inaugural.