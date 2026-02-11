Diego Rivera vinculado a proceso por delitos en Tequila

Autoridades vinculan a proceso a Diego Rivera por múltiples delitos

El exalcalde de Tequila es vinculado a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, secuestro y tortura.

El exalcalde de Tequila en Jalisco, Diego Rivera, tuvo audiencia el 10 de febrero de 2026 donde un juez lo vinculó a proceso con múltiples delitos fijando cuatro meses para la investigación.

La vinculación a proceso de Diego Rivera lo tienen en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social 1, conocido como "El Altiplano" en Almoloya de Juárez en el Estado de México desde que fue detenido por la Fiscalía de Jalisco.

Delitos imputados a Diego Rivera

En la audiencia de imputación que Diego Rivera tuvo el 10 de febrero de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al exalcalde por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por los delitos de:

- Delincuencia organizada

- Extorsión

- Desvío de recursos

- Corrupción

- Privación ilegal de la libertad

- Tortura

La decisión del juez sobre Diego Rivera apodado "El Presidente" lleva al político a vivir su proceso en prisión preventiva en "El Altiplano" en el Estado de México.

Asimismo, se dice que se dieron cuatro meses para la investigación complementaria como un segundo lapso al solicitado por los abogados del exalcalde a una primera petición para recabar información.

Detenciones relacionadas

Cabe destacar que junto a la detención de Diego Rivera y ahora vinculación a proceso, se está llevando la de Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública Municipal y el director de Catastro de Tequila, Juan Gabriel Toribio Villarreal. Sin embargo, estos se encuentran en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 15 en Chiapas.

Secuestro y tortura de aspirantes a la alcaldía

Diego Rivera habría secuestrado y torturado a aspirantes a la alcaldía de Tequila. Dentro de la vinculación a proceso por la que Diego Rivera fue sentenciado, se encuentran los delitos de privación ilegal de la libertad y tortura que habría cometido contra aspirantes a la alcaldía de Tequila.

En la audiencia, el juez aprobó la información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) donde se muestran las pruebas contra Diego Rivera en estos aspectos. Según los datos presentados, "El Presidente" privó de la libertad y torturó a un aspirante a la alcaldía de Tequila en las elecciones de 2021.

Se trató de Guillermo Cordero García, precandidato por Morena, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, lo que los llevó a renunciar a sus aspiraciones políticas en Tequila.