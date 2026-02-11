Jalisco y Chiapas lideran contagios de sarampión en México

Mapa del sarampión: los estados con más contagios en México

Casos de sarampión avanzan con Jalisco y Chiapas liderando los brotes.

Durante la conferencia matutina de este 11 de febrero, se dieron a conocer los estados con más contagios de sarampión en México, en donde destacan Jalisco y Chiapas.

De acuerdo con el secretario de Salud David Kershenobich, reportó que ya se están implementando las medidas de contención en los estados con más reportes de brotes de sarampión.

Estados con más brotes de sarampión

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dieron a conocer los estados con más casos de brotes de sarampión, entre los cuales destacan:

- Jalisco con mil 245 casos

- Chiapas con 238 casos

- Ciudad de México con 120 casos

- Sinaloa con 118 casos

- Colima con 50 casos

- Tabasco con 35 casos

- Nayarit con 23 casos

Según el reporte de la Secretaría de Salud, de los 32 estados, 24 tienen menos de 100 casos de sarampión acumulados entre el 2025 y 2026.

Estrategia nacional de vacunación

También se reveló que estas 7 entidades federativas son las que concentran el 85% de los casos de sarampión que se han reportado en México este 2026.

Cabe recordar que desde 2025, México acumula más de 9 mil casos confirmados de sarampión, por lo que se ha implementado una estrategia nacional que incluye campañas de vacunación que cubren al 85% de la población.

Se espera que esto reduzca la tasa de incidencia a 6.7 por 100 mil habitantes, pues se enfatiza en los grupos vulnerables.