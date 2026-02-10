Autoridades de salud emiten alerta de sarampión en México

Ante el reciente incremento de casos de sarampión en México, las autoridades de salud han emitido una alerta para que la población verifique su estatus inmunológico. Debido a que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, contar con el esquema completo de vacunación es la única medida efectiva para prevenir brotes masivos y complicaciones graves como neumonía o encefalitis.

¿Cómo identificar la vacuna en tu cartilla?

Para saber si estás protegido, el primer paso es localizar tu Cartilla Nacional de Salud. Dependiendo de tu edad, las siglas y el número de dosis varían, por lo que es fundamental identificar correctamente la información registrada por el personal de enfermería.

En México, la protección contra esta enfermedad se administra mediante dos tipos de biológicos:

- Vacuna SRP (Triple Viral): Protege contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (paperas). Se aplica principalmente a niñas y niños.

- Vacuna SR (Doble Viral): Protege contra Sarampión y Rubéola. Se utiliza como refuerzo en adolescentes y adultos que no completaron su esquema infantil.

Esquemas de vacunación por grupo de edad

El programa de vacunación ha evolucionado, por lo que debes revisar la fecha de tu nacimiento para confirmar si estás al día:

- Niños nacidos a partir de julio de 2020: Deben contar con dos dosis de SRP. La primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad.

- Niños nacidos antes de julio de 2020: El esquema anterior marcaba la primera dosis a los 12 meses y el refuerzo a los 6 años de edad.

- Adolescentes y adultos: Si no tienes registro de vacunación o tu esquema está incompleto, la recomendación es aplicar dos dosis de la vacuna SR con un intervalo de cuatro semanas entre cada una.

¿Qué hacer si no tienes la cartilla o el esquema completo?

Si no cuentas con el documento o tienes dudas sobre su validez, las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE y centros de salud de la Secretaría de Salud ofrecen la vacuna de manera gratuita. En el contexto actual, se han habilitado módulos de vacunación en puntos estratégicos donde no siempre es obligatorio presentar la cartilla para recibir la dosis, aunque se recomienda llevarla para actualizar el historial clínico.

Las autoridades advierten que, si presentas síntomas como fiebre alta, manchas de Koplik (puntos blancos en la boca) o sarpullido que inicia en la cara y se extiende al cuerpo, debes acudir de inmediato a una unidad médica y evitar el contacto con otras personas.