Condenan a 51 años de prisión a feminicida de 'La Barbie Regia'

MONTERREY, Nuevo León.- Una pena de 51 años de prisión fue impuesta a Francisco N tras ser hallado culpable del feminicidio de Cindy Elizabeth Hernández, conocida en plataformas digitales como "La Barbie Regia", en hechos ocurridos durante el mes de octubre de 2024 en el municipio de Monterrey. La resolución fue dictada por un juez de juicio oral penal tras la acusación sostenida por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres de la entidad. La sentencia incluye responsabilidades penales por los delitos de feminicidio, robo de vehículo y robo calificado, fijando la permanencia del condenado en el Centro de Reinserción Social Estatal.

De acuerdo con las investigaciones y los elementos probatorios integrados en la carpeta de investigación, el acusado ingresó al domicilio de la víctima de 35 años de edad, ubicado en la colonia Leones de la capital regiomontana. En el interior del inmueble, el hombre aprovechó una relación de confianza para agredir a la mujer con un arma blanca, ocasionándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte. Posteriormente, el agresor sustrajo el teléfono celular de la víctima para sustraerla de cualquier posibilidad de solicitar auxilio médico y huyó del sitio a bordo del automóvil de la fallecida.

El cuerpo sin vida fue localizado al día siguiente por familiares y autoridades locales en el departamento donde la víctima residía junto a su hijo menor de edad. Las indagatorias condujeron al arresto de Francisco N en su residencia situada en la comunidad de Los Cavazos, en el municipio de Santiago. Tras su detención, las investigaciones determinaron que el sentenciado laboraba como chofer de plataforma digital y declaró haber planeado el robo del dinero y pertenencias para costear un festejo de cumpleaños.

Detalles confirmados

El fallo dictado por la autoridad judicial sienta un precedente penal en la resolución de casos de violencia de género de alto impacto en el estado de Nuevo León. La sentencia impuesta contempla la reparación del daño a los familiares de la víctima y extingue la posibilidad de beneficios preliberacionales anticipados debido a la severidad de los delitos acreditados por el órgano juzgador.