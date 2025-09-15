Video muestra cómo la bandera de México se rompe en evento de Guanajuato

Bandera de México se rasga durante acto cívico en Guanajuato

La bandera de México de Guanajuato se rasgó durante un acto cívico en el estado; un video captó el momento.

El hecho ocurrió en un evento del Congreso de Guanajuato, donde elementos de la policía estatal transportaban la bandera nacional para montarla en el asta.

Los policías estatales realizaban las maniobras de montaje al ritmo de la banda de guerra; no obstante, al momento de intentar subirla por el asta, la tela de la bandera de México se rasgó por el peso.

El video del momento en que bandera de México se rasga en Guanajuato

Hoy lunes 15 de septiembre, en el marco de las celebraciones por el Grito de Independencia 2025, la bandera de México se rasgó durante un acto cívico en Guanajuato.

Se trataba de la bandera monumental del Congreso de Guanajuato, misma que sería colocada en el asta para la celebración del acto cívico con motivo de la conmemoración de la Independencia de México.