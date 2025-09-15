Nuevo Presidente Municipal en San Pedro Garza García Tras Renuncia de Fernández

¿Qué le pasó a Mauricio Fernández? Pidió licencia como alcalde de San Pedro Garza García y su separación podría ser definitiva

Este lunes 15 de septiembre de 2025, Mauricio Fernández pidió licencia temporal como alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, aunque anunció que su intención es separarse del cargo de manera definitiva.

Al solicitar licencia temporal por 15 días a su cargo, Mauricio Fernández argumentó que la medida se debía a motivos de salud relacionados con su tratamiento de cáncer de pulmón.

De manera provisional, Mauricio Farah, secretario de Ayuntamiento, quedó como suplente de Mauricio Fernández.Mauricio Fernández dejará el cargo como alcalde de San Pedro Garza García de manera definitiva

En conferencia de prensa tras solicitar licencia temporal, el alcalde Mauricio Fernández adelantó que en 15 días presentará su renuncia definitiva al cargo debido a su estado de salud.

De acuerdo con el propio alcalde de San Pedro Garza García, el 30 de septiembre presentaría oficialmente su renuncia, por lo que las dos últimas semanas de septiembre servirían como un periodo de transición con el nuevo presidente municipal sampetrino.