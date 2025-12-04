Ley General de Aguas queda aprobada en la Cámara de Diputados tras 24 horas de debate

La Cámara de Diputados aprueba la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales tras una maratónica sesión de 24 horas.

Luego de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, la Ley de Aguas Nacionales fue aprobada en lo particular con:

324 votos a favor

118 votos en contra

2 abstenciones

La aprobación en lo particular ocurre un día después de la aprobación en lo general, la cual se realizó con:

328 votos a favor

5 abstenciones

131 en contra,

La Ley General de Aguas continuará su paso legislativo y se enviará a la Cámara de Senadores, donde se prevé no repetir una sesión maratónica sino una aprobación en fast track.

Detalles de la aprobación en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Senadores, la Ley General de Aguas no pasará a comisiones para su aprobación sino que se discutirá directamente en el pleno la tarde de hoy 4 de diciembre de 2025.

Impacto de la Ley General de Aguas en el acceso al agua

Sin embargo, el récord lo tiene la Cámara de Senadores con 43 horas 50 minutos para aprobar la reforma energética, primero de 23:20 horas en comisiones y 20:30 horas en el pleno.

El dictamen agrega la aprobación en lo general de la reforma a diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, que forma parte del paquete de la iniciativa de la Ley General de Aguas. Aunque falta su discusión y aprobación en lo particular, la aprobación de la Ley General de Aguas establecería responsabilidades a los tres órdenes de gobierno en acceso y saneamiento de agua.

Mientras que la Ley de Aguas Nacionales incorpora varios delitos y multas de hasta 8 años a quienes transmitan concesiones de agua, ya que ahora se establecerá una autoridad encargada para ello. Los diputados aprobaron dicha iniciativa y reforma pese a las protestas de diversos sectores, por lo cual la oposición en la Cámara de Diputados afirma es una imposición que no garantiza el agua.