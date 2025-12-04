INE ajusta presupuesto 2026 tras recorte de mil millones de diputados

El Consejo General aprobó modificaciones al gasto del próximo año tras determinación en la Cámara de Diputados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló ajustes a su presupuesto para 2026, ante el recorte de mil millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados, a la que reclamaron la disminución. Las direcciones de Organización Electoral y de Capacitación Electoral son las más afectadas.

Impacto del recorte en la organización electoral

Integrantes del Consejo General del INE advirtieron que los recortes presupuestales ya se han vuelto una constante desde 2017 e incluso han ido en aumento, sin que el Poder Legislativo ofrezca una justificación sobre ellas.

Norma de la Cruz, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, dijo que el recorte impacta en un 86 por ciento de la cartera institucional de proyectos y un 16 por ciento al presupuesto base.

En el presupuesto base, se perfila una disminución de 293 millones de pesos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación, de 187 millones de pesos al Registro Federal de Electorales y de 169 millones de pesos a Organización Electoral.

Reacciones del Consejo General del INE ante el recorte

La consejera Dania Ravel alertó que los recortes van a dejar sin recursos proyectos para arrendar plantas de energía de emergencia para elecciones locales, atención a casos de hostigamiento y acoso laboral en las 32 juntas locales, así como auxiliares jurídicos en las juntas distritales.

"Trabajar de nueva cuenta con un presupuesto recortado es una tarea mayúscula en el escenario que tendrá el INE en 2027, porque aunque no tendremos elecciones federales, sí inicia el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en donde se renovará la totalidad de la Cámara de Diputaciones, pero también tendrá que iniciar el proceso electoral para el Poder Judicial Federal, además de elecciones locales en las 32 entidades del país", sostuvo.

Por otro lado, la consejera Rita Bell López pidió una revisión a la asignación de 58 millones 557 mil pesos para la contratación de personal en la Unidad de Transparencia, pues consideró que no se justifica ese monto. Pese al respaldo de varias consejerías, no se tuvo mayoría para reasignar los recursos.

"La Unidad ya se encuentra también atendiendo las diferentes actividades derivadas de las nuevas atribuciones que tiene a partir de la reforma y el recurso puede estar justificado o no, pero lo cierto es que el acuerdo no brinda la certeza al respecto", expuso.

El consejero Arturo Castillo dijo, ante los recortes al INE, que pareciera que en México la democracia y la calidad de elecciones ya no tienen un lugar prioritario en el reparto presupuestal.

"Llamo a tener en cuenta y a valorar de manera racional y razonable la importancia de contar con los recursos necesarios para seguir garantizando la calidad en las elecciones y que no se vuelvan a presentar deficiencias que sí se presentaron, por ejemplo, como en la elección judicial en donde por falta de presupuesto tuvimos que instalar la mitad de las casillas que eran necesarias para una elección de ese tamaño", apuntó.

Por su parte, el consejero Martín Faz dijo que en el presupuesto solo se contempla el personal por honorarios para el primer semestre del año, mientras que para el segundo se contempla un mecanismo para usar ahorros y economías, lo que impacta a personal con 26 años de trabajo en esa modalidad.

Finalmente, el consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que "pretender que el Instituto puede desarrollar cualquier tipo de atribuciones con el mismo presupuesto, pretender que el propósito sano de hacer más con menos es una fórmula real del ejercicio presupuestal, viola flagrantemente el principio de racionalidad."