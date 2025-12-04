Claudia Sheinbaum asegura que el agua no debe ser mercancía en México

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se busca que el agua ya no sea vista como una mercancía.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmó que la reforma a la Ley General de Aguas busca evitar el acaparamiento y sobreexplotación, para que el líquido ya no se vea como una mercancía en México.

La reforma busca un sistema de concesiones transparente y público.

Efraín Morales, titular de la Conagua, señaló que lo que se busca con la enmienda es contar con un sistema de concesiones de agua transparente y público, sin tolerancia a la corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, por su parte, que actualmente hay quienes concentran cantidades altas de agua con fines de lucro, mientras comunidades y pequeños productores no cuentan con líquido suficiente para sus actividades.

"Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizado, terminar con esta visión que ha causado muchas afectaciones en nuestro país, como el acaparamiento, como la sobreexplotación, como un mercado ilegal en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de la mayoría.

Efraín Morales exhorta a productores a informarse sobre la reforma.

"Hay quienes concentran grandes cantidades de aguas y las venden además con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades. Eso es lo que es el espíritu, el corazón de esta iniciativa".

Finalmente, el director de la Conagua exhortó a productores a mantenerse informados y no caer en narrativas falsas sobre la reforma.