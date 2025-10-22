¡Adiós, Benito! El billete azul de 20 pesos comienza su despedida en México

El icónico billete azul de 20 pesos, conocido por llevar el rostro de Benito Juárez, comenzará a salir de circulación en México. El Banco de México (Banxico) confirmó su retiro a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde se establece que el billete tipo F dejará de emitirse de manera oficial.

Pese a la medida, el billete aún podrá ser utilizado como medio de pago, ya que conservará su valor mientras siga en circulación. El proceso será paulatino, por lo que no será necesario apresurarse a cambiarlo o dejar de usarlo.

De acuerdo con el comunicado, esta decisión se sustenta en diversos artículos de la Constitución, la Ley del Banco de México y otras disposiciones reglamentarias que facultan a Banxico para retirar billetes de circulación.

En cuanto al billete de 20 pesos de la Familia G —el que muestra la escena de la Consumación de la Independencia y el ecosistema de manglares en Sian Ka´an—, no se ha emitido aún una resolución para su retiro. Sin embargo, todo indica que también podría desaparecer más adelante como parte del plan para reemplazar esta denominación con monedas.

Es importante señalar que, aunque el billete tipo F ya no se emitirá, seguirá teniendo poder liberatorio, es decir, deberá seguir siendo aceptado por bancos y comercios mientras esté en circulación.