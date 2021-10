Bartlett ´apaga´ rumores de despido de CFE: ´Sigo aquí hasta que AMLO quiera´

Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desmintió los rumores que lo ubican fuera de la dependencia.

"Desde que el presidente me invitó a mí a ser director de la CFE inició una campaña (en mi contra) que no para, está pagada, ¿Por qué? Porque no quieren que esté yo aquí, porque fui yo el que votó en contra, en el Senado de la República, de esta reforma, entonces, los intereses económicos no quieren que esté aquí", dijo

Agregó que estará en la empresa "hasta que quiera el Presidente. Él es el que decide, nombra, remueve, él es el que toma".

Ante los rumores que señalan que Alejandro Murat, actual gobernador de Oaxaca, como su sustituto en CFE (al formar parte del Grupo Tabasco), Bartlett Díaz señaló que él también forma parte de este grupo político.

"A esos rumores yo les digo, fíjate que yo soy también del Grupo Tabasco, yo formo parte porque mi padre fue tabasqueño. Entonces, yo por ius sanguinis soy del Grupo Tabasco. Entonces, somos cuates, no me van a hacer daño", puntualizó.

Sin embargo, catalogó al gobernador de Oaxaca como gente valiosa, aunque sea del PRI.

"Es valioso, es inteligente, ha hecho un buen trabajo, así es que no tengo nada en contra, pero aquí se está hasta que el presidente quiere, es el que te dice: "te quedas" y si me dice: ¿se siente firme?, bueno, si estoy aquí es porque tengo la confianza de él", subrayó Bartlett.