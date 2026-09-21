ONU critica ataques de EU a embarcaciones en México

Relator de la ONU cuestiona ataques de EU contra lanchas y menciona posibles acciones encubiertas en México

Ben Saul cuestionó ataques de EU contra embarcaciones y mencionó reportes no confirmados de posibles acciones encubiertas y vuelos de drones en México.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, sostuvo que los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas por presunto narcotráfico podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y que existen "motivos razonables" para considerar que los hechos documentados durante el último año podrían configurar el crimen de lesa humanidad de asesinato. La nota informativa, publicada en septiembre de 2026, analiza la campaña militar estadounidense iniciada en septiembre de 2025 contra embarcaciones que Washington señala como vinculadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico. De acuerdo con el documento de Saul, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 fueron atacadas 68 embarcaciones fuera de las aguas territoriales de los Estados y murieron al menos 223 personas.

¿Qué declaró Ben Saul sobre los ataques de EU?

El pronunciamiento corresponde a un relator especial, un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por lo que sus conclusiones no constituyen una sentencia judicial ni una determinación de responsabilidad penal. Saul sostiene en el documento que los ataques deben analizarse a partir del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho del mar, las normas sobre conflictos armados y las disposiciones internacionales relacionadas con el combate al narcotráfico y al terrorismo.