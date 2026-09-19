Vinculan a El Trompas por feminicidio de estudiante española en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del sujeto conocido como El Trompas, señalado como el presunto responsable del feminicidio de la estudiante de nacionalidad española cuyo cuerpo fue localizado en días pasados.

Durante la audiencia judicial, la representación social presentó los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los cuales fueron considerados por el juzgador como suficientes para acreditar la probable participación del imputado en el crimen. Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa, fijando además un plazo de varios meses para el cierre de la investigación complementaria por parte de la fiscalía.

Acciones de la autoridad

El dictamen judicial se suma a los reclamos planteados por la familia de la víctima y la representación diplomática de España en México, quienes han demandado la aplicación de la pena máxima contra el procesado. Por su parte, la defensa particular del imputado no logró desestimar los peritajes científicos ni los testimonios recabados por las autoridades en la escena de los hechos.

Detalles confirmados

El imputado permanecerá recluido en un centro de reinserción social mientras se desahogan las diligencias finales del procedimiento penal. La fiscalía estatal reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso con perspectiva de género para asegurar una sentencia condenatoria.