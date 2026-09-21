Claudia Sheinbaum coordina seguridad con Maru Campos en Chihuahua

Sheinbaum informó que Segob será enlace con Maru Campos y que Omar García Harfuch atenderá los temas de seguridad entre Chihuahua y la Federación.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) funcionará como enlace entre el Gobierno federal y la administración de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, para atender los asuntos de coordinación entre ambas partes.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que los temas relacionados con seguridad tendrán un canal específico con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El anuncio ocurrió luego del encuentro que Sheinbaum sostuvo con Campos durante su visita a Chihuahua. La presidenta señaló que ambas acordaron una ruta para mantener la comunicación entre los gobiernos federal y estatal.

"Cualquier tema que ella tenga de coordinación con el Gobierno de México, pues a través de la Secretaría de Gobernación, y en temas de seguridad con el secretario de Seguridad", explicó Sheinbaum.

SEGOB LLEVARÁ LOS TEMAS DE COORDINACIÓN

La definición establece una división entre los asuntos generales de coordinación y aquellos relacionados directamente con seguridad pública. Para el primer grupo, la interlocución será mediante la Secretaría de Gobernación, mientras que Harfuch atenderá los asuntos correspondientes a su área.

Sheinbaum subrayó que la coordinación entre Chihuahua y la Federación es necesaria para abordar los problemas de seguridad que enfrenta la entidad. La gobernadora Maru Campos también ha participado en reuniones con autoridades federales para revisar la situación de seguridad del estado.

En septiembre de 2025, Campos acudió a una mesa de seguridad en Palacio Nacional junto con Sheinbaum, Harfuch, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. En aquella reunión se acordó reforzar la colaboración entre las corporaciones federales y estatales.

La administración estatal ha sostenido que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es una parte permanente de su estrategia de seguridad. En julio de 2026, por ejemplo, autoridades estatales reportaron reuniones con instituciones federales en la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

SHEINBAUM HABLA DE LA PRESENCIA DE AGENTES ESTADOUNIDENSES

Durante la conversación con medios, también se abordó la presencia de agentes de una agencia estadounidense en Chihuahua y la investigación relacionada con ese caso.