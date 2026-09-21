Claudia Sheinbaum asegura que no intervino en encuestas de Morena

Claudia Sheinbaum aseguró que no intervino en las encuestas realizadas por Morena para definir a sus coordinadores rumbo a las elecciones de 2027, luego de que surgieran cuestionamientos internos sobre algunos de los perfiles seleccionados. Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria reconoció que este tipo de procesos puede generar inconformidad entre quienes participaron y no fueron elegidos para ocupar una coordinación.

"Siempre va a haber gente que hubiera querido quedar como coordinador y no queda, entonces siempre va a haber algún descontento del que no quedó", expresó.

Proceso de encuestas en Morena

Sheinbaum explicó que el partido utiliza las encuestas como un mecanismo para evitar que las designaciones dependan directamente de la dirigencia. Según detalló, el procedimiento contempla 10 preguntas, cada una con distintos valores, para obtener una calificación final.

Sheinbaum dice que no intervino en el proceso

Ante las preguntas sobre quién realizó las encuestas y la forma en que se llevaron a cabo, Sheinbaum sostuvo que decidió mantenerse al margen del proceso interno. "Yo ni me meto, yo no estoy pendiente de quién encuestó y cómo encuestaron. Es un equipo muy profesional", señaló.

La presidenta no dio detalles sobre las empresas o equipos encargados de cada medición durante la conferencia. Su explicación se centró en señalar que confía en las personas responsables de realizar el procedimiento.