Este día puedes registrarte para recibir 1,900 pesos si tienes hijos en secundaria

CIUDAD DE MÉXICO — A partir del 15 de septiembre de 2025, las familias con estudiantes inscritos en secundaria pública podrán registrarse en la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" para recibir un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos por hogar, que se suma a 700 pesos adicionales por cada hijo en secundaria.

El registro es en línea y gratuito, a través del portal oficial becaritacetina.gob.mx, y requiere que el tutor cuente con una cuenta Llave MX, la cual se puede generar sin costo en llave.gob.mx. El proceso incluye capturar la CURP certificada, datos de contacto, y documentos digitalizados (INE o pasaporte, comprobante de domicilio, CURP del estudiante y clave CCT del centro escolar).

Este programa forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno federal. Tiene como objetivo principal apoyar la permanencia escolar, reduciendo las barreras económicas que enfrentan muchas familias. Se estima que hogares con más de un hijo podrían recibir hasta 3,300 pesos bimestrales (dos estudiantes) o 4,000 pesos (tres estudiantes), lo cual puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto familiar.

Las autoridades instan a no utilizar gestores ni intermediarios, y recuerdan que el único medio autorizado para registrarse es la plataforma oficial. Cualquier intento de fraude debe ser denunciado.