Shein y la polémica de los bordados del Istmo de Tehuantepec

Oaxaca exige a Shein retirar prenda por imitar bordados tradicionales del Istmo de Tehuantepec

El gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta), pidió formalmente a la marca internacional Shein y al vendedor identificado como "Danny C&R" retirar de inmediato una prenda que reproduce de manera no autorizada los bordados característicos del Istmo de Tehuantepec. La autoridad estatal denunció que se trata de una forma de apropiación cultural que afecta directamente el patrimonio de las comunidades indígenas de la región.

Una exigencia: detener la venta y reconocer el daño

En su comunicado, Seculta exigió la suspensión total de la venta, promoción y distribución de cualquier artículo que reproduzca estos diseños tradicionales en la plataforma de Shein. Además, solicitó entablar un diálogo respetuoso con las comunidades afectadas, para reconocer el valor simbólico y económico de su trabajo, y para definir posibles mecanismos de reparación.

Diseños ancestrales no son de dominio público

La Secretaría destacó que los bordados istmeños no son meros elementos decorativos. Se trata de expresiones culturales profundas, elaboradas mediante técnicas transmitidas de generación en generación. Estos textiles no solo preservan saberes artesanales, sino que sostienen economías locales y refuerzan la identidad colectiva de las comunidades originarias.

Plagio cultural: una práctica que vulnera derechos

Seculta recordó que el artículo 2 de la Constitución mexicana establece el deber de proteger los derechos culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Reproducir sus creaciones sin autorización, sin reconocimiento y sin beneficios para las comunidades constituye una violación directa a esos derechos.

A juicio de la dependencia, este tipo de prácticas empresariales representa una forma de explotación: se lucran con diseños comunitarios sin respetar su origen, omitiendo la retribución justa a quienes los crean y sin reconocer su significado cultural.

Shein, llamada al respeto legal y cultural

El gobierno oaxaqueño hizo un llamado a Shein y otras marcas globales a respetar los marcos legales nacionales y a establecer relaciones transparentes con las comunidades portadoras de estas tradiciones. Subrayó que apropiarse de diseños sin consentimiento afecta no solo la legalidad, sino la dignidad y soberanía cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos.

"Oaxaca defiende su herencia y la creatividad de sus pueblos", concluyó Seculta, reiterando su compromiso con la protección del patrimonio cultural frente a prácticas comerciales que invisibilizan a sus creadores originales.