México envía brigada Cali a Colombia tras sismo de 7.4

México enviará brigada "Cali" con 255 militares, médicos y binomios caninos para apoyar a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se confirmó que se enviará al mismo equipo de rescate a Colombia que apoyó a Venezuela durante el sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se enviará al mismo equipo que apoyó a Venezuela, ahora para atender a Colombia; sin embargo, aseguró que ahora esta brigada se llamará Cali y estará conformada por:

- Un general

- Grupo de comando

- 255 militares

- Personal especialista en rescate y búsqueda

- Binomios caninos

- Personal de sanidad que incluye a médicos

- 4 toneladas de medicamentos

- 8.4 toneladas de herramienta, equipo de rescate

- Teléfonos satelitales

- Radios

- Electrodomésticos

- Tiendas de campaña

Activación del agrupamiento Cali

El general Ricardo Trevilla Trejo informó que el Ejército Mexicano ya activó el "agrupamiento Cali", un equipo especializado listo para brindar apoyo humanitario, mismo que ayudó en Venezuela, a las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.