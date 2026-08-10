Claudia Sheinbaum ofrece ayuda a Colombia tras terremoto de 7.4

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes 10 de agosto de 2026 su conferencia matutina desde Palacio Nacional, en la que se abordaron temas de política exterior, seguridad, educación, comercio y acciones para el regreso a clases.

Entre los asuntos principales estuvieron el terremoto que sacudió Colombia, la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos y la discusión sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

México permanece atento a emergencia en Colombia

Al iniciar la conferencia, Sheinbaum expresó su solidaridad con el pueblo colombiano por el terremoto de magnitud 7.4 registrado durante las primeras horas del lunes.

La presidenta explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante la Embajada de México en Colombia y los canales diplomáticos establecidos, permanece atenta para determinar si algún ciudadano mexicano resultó afectado.

Sheinbaum aseguró que México está dispuesto a proporcionar la asistencia que Colombia requiera para enfrentar las consecuencias del desastre.

El sismo provocó daños en diversas zonas del país sudamericano, incluyendo edificios colapsados, personas atrapadas y víctimas mortales.