Citlalli Hernández arremete contra el PAN por propuesta de réplica en las mañaneras

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respondió a la propuesta del PAN para establecer reglas que permitan ejercer el derecho de réplica durante las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de redes sociales, Hernández Mora cuestionó la iniciativa impulsada por Acción Nacional y sostuvo que las mañaneras representan un espacio mediante el cual el gobierno informa diariamente a la población sobre sus actividades.

La morenista también criticó la estrategia política del PAN y afirmó que sus integrantes buscan intervenir en un espacio de comunicación entre el gobierno y el pueblo. En sus declaraciones, defendió tanto las conferencias encabezadas anteriormente por Andrés Manuel López Obrador como las que actualmente ofrece Sheinbaum.

Hernández Mora señaló además al PAN por los resultados que ha obtenido en las elecciones y por los señalamientos de corrupción que, según sus dichos, enfrenta el partido. Consideró que la oposición debería concentrarse en construir un proyecto de nación y atender temas como seguridad, salarios, salud y desarrollo económico, en lugar de promover una legislación relacionada con las mañaneras.

¿Qué plantea el PAN para las mañaneras?

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que su partido impulsará una iniciativa para establecer formalmente el derecho de réplica durante las conferencias de prensa del Gobierno Federal.

El dirigente panista afirmó que la mañanera debe dejar de utilizarse, desde su perspectiva, como un espacio de propaganda ideológica y cuestionó que desde Palacio Nacional se señale a integrantes de la oposición sin que concluyan los procesos correspondientes.

Romero Herrera puso como ejemplo el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien, de acuerdo con el dirigente panista, ha sido señalado desde la conferencia presidencial como responsable de un delito mientras su proceso aún no concluye.

El PAN también cuestionó las medidas relacionadas con la protección de las audiencias y sostuvo que podrían convertirse en una forma de censura para los medios de comunicación. Frente a ello, el partido busca que la oposición y los ciudadanos tengan la posibilidad de responder en tiempo real cuando consideren que desde la conferencia presidencial se difunde información falsa o tendenciosa.

Romero Herrera argumentó que debe existir igualdad entre el gobierno federal y quienes cuestionan sus acciones. Según el dirigente, si el Ejecutivo exige derechos de réplica en medios privados, la oposición y la ciudadanía deberían contar con esa misma posibilidad dentro de Palacio Nacional.

El líder panista sostuvo que la iniciativa pretende ampliar el diálogo, terminar con lo que considera un monopolio de la verdad oficial y establecer mecanismos de contraste de información como parte de la rendición de cuentas.

La propuesta panista generó así una respuesta inmediata de Citlalli Hernández, quien rechazó que se intente modificar la dinámica de las mañaneras y acusó al PAN de buscar censurar o incorporarse a un espacio de comunicación gubernamental.