Omar García Harfuch informa sobre detenciones en Michoacán

Omar García Harfuch reporta la captura de 12 personas por extorsión a productores aguacateros en el estado de Michoacán.

Los detenidos fueron capturados en un operativo emprendido por el Gabinete de Seguridad en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro.

Uno de los 12 detenidos es Cristian Maximiliano N, alias "X1", quien sería parte de una célula de Los Caballeros Templarios en Michoacán.

Acciones de la autoridad

Las 12 capturas se dieron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó Omar García Harfuch.

El funcionario encargado de la seguridad del país dijo que "quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores de aguacate, comerciantes y transportistas" serán detenidos y llevados ante la justicia.

Detalles confirmados

Las 12 detenciones de extorsionadores anunciadas el 11 de agosto fueron posibles gracias a 11 órdenes de captura. Durante los operativos decomisaron:

- 6 armas de fuego

- Vehículos

- Un inhibidor de señal

- Equipo táctico

- Narcóticos

- Dinero en efectivo

El lunes 10 de agosto se reanudaron actividades de exportación de aguacate a Estados Unidos mediante un programa de diversas fases en las que se permite el trabajo en huertas y empacadoras de municipios en específico.