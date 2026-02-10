Claudia Sheinbaum niega cancelación de reunión con congresistas en México

La presidenta Claudia Sheinbaum negó el 10 de febrero de 2026 que haya cancelado una reunión con congresistas de Estados Unidos y aclaró que dicho encuentro nunca fue confirmado, por lo que no formó parte de su agenda oficial.

No, yo nunca lo confirmé. No estaba en la agenda, siempre planteamos que en este caso, los legisladores que venían, los iba a recibir la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nunca cancelé la reunión.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia matutina, la presidenta explicó que la supuesta reunión fue difundida sin respaldo de los canales diplomáticos formales y precisó que cualquier diálogo con legisladores estadounidenses corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la reunión?

Sheinbaum responde a señalamientos de Carlos A. Gimenez

Las aclaraciones de la presidenta se dieron luego de que el congresista republicano Carlos A. Gimenez acusara públicamente la cancelación de una reunión con Sheinbaum y otros legisladores de Estados Unidos, la cual —según él— estaría enfocada en temas de seguridad, comercio y migración.

Tuve el privilegio de visitar la Ciudad de México junto con Michael McCaul. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum canceló las reuniones con la delegación estadounidense a nuestra llegada, tuve el honor de reunirme con Embajador Ronald Johnson y los valientes infantes de marina estadounidenses que sirven allí con orgullo.

Carlos A. Gimenez, Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Respuesta de la Embajada de México

Sheinbaum rechazó esa versión y sostuvo que nunca confirmó dicho encuentro, postura que fue respaldada también por la Embajada de México, la cual señaló que no existió confirmación oficial ni comunicación diplomática para concretar la reunión.

Contexto de tensión bilateral entre México y Estados Unidos

El malentendido ocurre en un contexto de tensiones entre ambos países, derivadas principalmente de las críticas de Gimenez hacia la política exterior de México, en particular su postura frente a Cuba y los envíos de petróleo a la isla.

Estos señalamientos han generado fricciones políticas que, de acuerdo con analistas, podrían influir en futuras negociaciones comerciales y diplomáticas entre México y Estados Unidos, aunque el gobierno mexicano ha reiterado que mantiene abiertos los canales institucionales de diálogo.