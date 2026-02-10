Sheinbaum niega cancelación de reunión con legisladores de EU

Niega Sheinbaum que canceló reunión con legisladores de EU

Claudia Sheinbaum rechazó que haya cancelado una reunión con legisladores estadounidenses que visitaron México la semana pasada, como aseguró el diputado republicano Carlos A. Gimenez. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que dicho encuentro nunca formó parte de su agenda oficial. "Yo nunca lo confirmé. No estaba en mi agenda porque tenía otros temas", puntualizó.

Aclaración sobre la reunión

Explicó que originalmente se contempló que la comitiva fuera atendida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia encargada de la interlocución diplomática. Sheinbaum subrayó que en otras ocasiones sí ha sostenido reuniones con congresistas de Estados Unidos, pero en este caso no existió una confirmación formal que permitiera concretar el encuentro.

Nueva Ley de Aguas

En otro tema, la presidenta informó que la entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas permitirá a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgar concesiones directas del recurso hídrico a los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California. Con este esquema, explicó, ambas ciudades dejarán de adquirir el suministro a través de un distrito de riego, lo que —según el gobierno federal— busca garantizar mayor certidumbre en el acceso al agua, optimizar la gestión del recurso y fortalecer la planeación hídrica en una de las regiones con mayor presión sobre su disponibilidad.