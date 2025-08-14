Cae en EU el exdirector de Pemex, Carlos Treviño; enfrentará a la justicia mexicana

Ciudad de México.— Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue capturado en Estados Unidos y será extraditado a México para enfrentar cargos por presuntos actos de corrupción, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó la detención ocurrida el miércoles y explicó que el exfuncionario formaba parte de una lista de personas sujetas a búsqueda internacional. “Ya será deportado y juzgado en nuestro país”, señaló.

Treviño Medina es investigado por su posible implicación en el caso Odebrecht. De acuerdo con las autoridades, habría recibido sobornos vinculados con la operación de una planta de polietileno, abastecida de etanol por Pemex. Esta operación generó cuantiosas ganancias a la empresa brasileña mediante un subsidio considerado ilegal.

Su antecesor en la dirección de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo acusó de haber aceptado un pago ilícito por 4 millones 390 mil pesos a cambio de facilitar estas operaciones.

Desde 2021, la Fiscalía General de la República solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja para su localización, luego de que un juez ordenara su aprehensión al no acudir a una audiencia judicial por presuntos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.