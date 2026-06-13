Nuevo León da paso al juicio político contra Samuel García

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García, luego de que legisladores avalaran por mayoría de votos avanzar con el proceso.

La decisión implica que el caso será enviado al Pleno del Congreso estatal, instancia que determinará si el procedimiento continúa en las siguientes etapas.

¿Qué motivó el juicio político contra Samuel García?

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el mandatario enfrenta señalamientos relacionados con presuntas triangulaciones de recursos públicos y posibles actos de corrupción. Como parte del proceso, deberá presentar una declaración en un plazo de 15 días hábiles, la cual podrá realizar de manera presencial, por escrito o mediante representación legal.

El origen del caso se remonta a finales de mayo, cuando Morena interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez.

Detalles sobre la denuncia presentada contra el gobernador

Según la denuncia presentada, el gobernador habría participado en operaciones de triangulación de millones de pesos de recursos públicos hacia empresas presuntamente vinculadas con él.

Durante la votación en la Comisión Anticorrupción también llamó la atención la ausencia de dos legisladores de Morena, partido que impulsó la denuncia que dio origen al procedimiento.

Acciones de la Comisión Anticorrupción en el caso de Samuel García

Por ahora, el proceso se mantiene en fase inicial y será el Congreso de Nuevo León el encargado de definir los siguientes pasos del juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo estatal.