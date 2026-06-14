Ulises Bernal pide disculpas por gesto inapropiado en el Mundial 2026

Luego del revuelo internacional provocado por sus acciones, Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ), rompió el silencio para emitir una disculpa pública tras haber sido grabado realizando un ademán abiertamente racista en contra de una creadora de contenido e influencer de origen coreano.

El vergonzoso episodio, ocurrido en las gradas del Estadio Guadalajara durante el desarrollo del Mundial 2026, escaló rápidamente en las plataformas digitales, forzando al profesionista a pronunciarse ante la ola de señalamientos.

El conflicto estalló cuando la creadora de contenido asiática subió un video a sus perfiles oficiales. En el fondo de la grabación se apreciaba nítidamente a Bernal Miramontes cometiendo un acto de mofa: estirarse los ojos con los dedos en una clara alusión discriminatoria hacia los rasgos orientales.

La publicación provocó la decepción de la afectada y el enojo colectivo de miles de internautas mexicanos, quienes repudiaron el comportamiento y exigieron la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y sanciones corporativas.

Ante el severo costo reputacional y la presión de la opinión pública, Bernal Miramontes se vio obligado a dar la cara para intentar enmendar la situación:

Admisión del error: El ingeniero reconoció que su conducta en las tribunas fue completamente inapropiada e indefendible.

Mensaje de arrepentimiento: Extendió una disculpa formal tanto a la joven afectada como a la comunidad internacional, asegurando que su actitud no refleja los valores del pueblo mexicano ni el espíritu de hospitalidad del torneo.

Compromiso de cambio: Afirmó que asumirá las consecuencias de sus actos y se comprometió a sensibilizarse en temas de inclusión y respeto a la diversidad.

A pesar del comunicado de disculpa, la indignación no ha cesado del todo y las ramas profesionales del estado han tomado distancia de forma contundente:

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) publicó un pronunciamiento tajante aclarando que Bernal Miramontes no forma parte de sus filas. Paralelamente, la ciudadanía continúa demandando al CITGEJ (organismo que encabeza el señalado) que determine si se aplicarán medidas disciplinarias o la separación definitiva de su cargo, argumentando que una disculpa en redes no borra la gravedad del racismo institucionalizado.