Calderón debe explicar elección de García Luna: AMLO

Durante la conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, demando una explicación al expresidente Felipe Calderón de los motivos que tuvo para elegir a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal en su sexenio.

"Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal. No es nada más decir, no sabía. No, a ver ¿Qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia y arrogancia, nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia? Porque sí hay testimonios de que le dijeron, el testimonio del general Ángeles, entre otras cosas", dijo el mandatario.

El presidente afirmo que es preocupante que uno de los hombres mas cercanos a Felipe Calderón sea acusado de ser un delincuente, que presuntamente protegía a El Chapo Guzmán.

AMLO afirmo que este tipo de practicas eran muy comunes, pero que en la actual administración ya no se tiene relaciones con personajes así.