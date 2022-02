Calderón protegió a su esposa por caso de la Guardería ABC; Arturo Saldívar

Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalo que el gobierno de Felipe Calderón, ex-presidente de México, ayudo a la familia de su esposa, Margarita Zavala a evitar castigos por el caso de la guardería ABC.

Fue durante la presentación de su libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial" done hablo sobre su experiencia al tratar el tema de la Guardería ABC y como fue amenazado para evitar hacerle un daño judicial a la familia de Margarita Zavala.

"Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento"

Del mismo modo el Ministro de la SCJN señalo que el mismo presidente impido a los padres de los niños buscar ayuda medica para evitar que el problema "se hiciera mas grande"

"Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo.

Arturo Zaldívar también señalo como fue amenazado por el entonces secretario de gobernación, Fernando Gómez-Mont, en su oficina.

"En un momento me dice el Secretario: ´dice el Presidente que no te apoyamos para esto´ y le dije ´dile al Presidente que postuló un Ministro, no designó un Secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños´. Y ahí terminó la plática"

El ministro presidente termino la presentación con una frase condenatoria.

"Si yo en el caso de la Guardería ABC hubiera hecho algo distinto, yo no hubiera sido digno de portar una toga nunca más en mi vida"