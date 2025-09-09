Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para septiembre 2025

Pensión del Bienestar: estos apellidos reciben pago de 6,200 pesos del 9 al 25 de septiembre

CDMX. — La Secretaría del Bienestar ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para el bimestre septiembre-octubre 2025 correspondiente al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga un apoyo económico de 6,200 pesos bimestrales. Los pagos se realizarán del 9 al 25 de septiembre, según la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Calendario de pagos por apellido — septiembre 2025

G: Martes 9

H, I, J, K: Miércoles 10

L: Jueves 11

M: Lunes 15

N, Ñ, O: Miércoles 17

P, Q: Jueves 18

R: Viernes 19 y Lunes 22

S: Martes 23

T, U, V: Miércoles 24

W, X, Y, Z: Jueves 25

Nota: Es importante que los beneficiarios cuenten con su Tarjeta del Bienestar para realizar el retiro en tiempo y forma, además de evitar aglomeraciones o confusiones.

¿Cómo retirar dinero con la Tarjeta del Bienestar?

Los beneficiarios pueden retirar efectivo en cajeros del Banco del Bienestar siguiendo estos pasos:

Insertar la tarjeta y digitar el NIP.

Seleccionar "Retiro de efectivo".

Indicar el monto.

Elegir si desean o no imprimir el comprobante.

Retirar el dinero, la tarjeta y el recibo.

También es posible retirar en otros bancos, aunque estos aplican comisiones. Aquí algunos ejemplos:

Banco Comisión por retiro Comisión por consulta Inbursa $15.00 $6.00 Banbajío $20.00 $7.00 BBVA $29.50 $11.00 HSBC $20.96 + IVA $11.75 + IVA Citibanamex $26.50 $10.00 Banorte $27.00 $10.00 Banco Azteca $34.80 $11.00 Banjercito $16.00 — Bancoppel $15.52 —

¿Qué hacer si pierdes tu tarjeta del Bienestar?

En caso de robo o extravío, se debe reportar inmediatamente al número 800 821 3844 para bloquearla y evitar que se haga mal uso.

Para reponer la tarjeta, sigue estos pasos:

Llama al 800 900 2000 para cancelarla.

Acude a un módulo u oficina de la Secretaría del Bienestar.

Llena el formulario de reposición.

Te entregarán un talón verde como comprobante del trámite.

La reposición puede tardar hasta dos meses. Te llamarán cuando esté lista para recoger.

En caso de no tener la tarjeta, puedes cobrar el apoyo en una sucursal bancaria o en una oficina de Financiera del Bienestar (antes Telecomm), presentando la siguiente documentación:

Acta de nacimiento (original y copia).

Identificación oficial vigente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Número telefónico de contacto.

Sobre la Pensión del Bienestar

En 2025, el monto es de 6,200 pesos bimestrales, frente a los 2,550 pesos de 2019.

Más de 12 millones de adultos mayores ya están registrados.

Se prevé un aumento de 500 mil beneficiarios más para finales de este año, debido al envejecimiento de la población.

Además del apoyo económico, el programa brinda servicios de salud, asesoría jurídica y orientación en Centros Integradores del Bienestar.

¿Cómo registrarse para recibir la pensión? Requisitos:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP (de reciente impresión).

Comprobante de domicilio (menos de seis meses).

Teléfonos de contacto (fijo y/o celular).

Los adultos mayores pueden designar a un auxiliar para representarlos, quien debe presentar los mismos documentos.

¿Tienes dudas? Llama a la Línea del Bienestar

Teléfono: 800 639 42 64

Horario de atención:

Lunes a viernes: 8:00 a 21:00 h

Sábados, domingos y festivos: 9:00 a 13:00 h

Recomendaciones finales

Revisa la fecha exacta de tu pago según el apellido.

No compartas tu NIP con nadie.

Conserva tu comprobante y verifica tu saldo después del retiro.

Si no has recibido el pago o tienes problemas con tu tarjeta, acude al módulo más cercano o llama a los números oficiales.