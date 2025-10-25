Denuncia por difamación en caso Debanhi Escobar

El caso de Debanhi Escobar ha tomado un nuevo giro legal y de alta tensión con la presentación de una denuncia por el delito de difamación contra Mario Escobar, padre de la joven fallecida. La acción legal fue interpuesta por la persona identificada públicamente como "El Jaguar", quien ha sido mencionado en múltiples ocasiones en el contexto de las últimas horas de vida de Debanhi.

La denuncia se presentó formalmente en Nuevo León. Se presume que la causa directa de la acción legal son las declaraciones y señalamientos públicos realizados por Mario Escobar a lo largo de la investigación, en los que habría vinculado o acusado a "El Jaguar" de tener algún tipo de responsabilidad o conocimiento directo en los hechos que rodearon la muerte de su hija.

Escalada en un Caso Sensible

La figura de "El Jaguar" ha sido clave en las versiones extraoficiales y mediáticas del caso, especialmente debido a su presunta conexión con la fiesta a la que asistió Debanhi antes de su desaparición y posterior hallazgo sin vida en una cisterna. El padre de la joven, Mario Escobar, ha mantenido una postura combativa y de fuerte crítica hacia las fallas en la investigación y hacia quienes, a su juicio, ocultaron información.

Al presentar una denuncia por difamación, "El Jaguar" busca defender su reputación y responder a lo que considera acusaciones infundadas. Este movimiento legal representa una escalada significativa en el caso, que pasa de ser una investigación criminal a un conflicto judicial directo entre particulares.

Las autoridades de Nuevo León deberán ahora analizar la denuncia por difamación y determinar si las declaraciones públicas de Mario Escobar cumplen con los elementos del delito. El caso de Debanhi Escobar continúa siendo un foco de atención nacional, y este conflicto legal subraya la polarización y la dificultad para alcanzar la verdad y la justicia, con las partes involucradas recurriendo ahora a litigios paralelos.