Grupo de Operaciones Especiales Encuentra Cámaras del Crimen Organizado en Guadalupe

Descubren cámaras de vigilancia clandestinas presuntamente operadas por el crimen organizado en Guadalupe, NL

Monterrey, Nuevo León.– Durante un operativo realizado tras reportes de disparos de arma de fuego, autoridades municipales descubrieron un sistema de videovigilancia instalado de forma ilegal en el municipio de Guadalupe, el cual, según las primeras indagatorias, habría sido utilizado por grupos delictivos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que el hallazgo se dio en el cruce de las calles Piedra Azul y 7 de Noviembre, donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) realizaban un recorrido para ubicar a los responsables de las detonaciones.

En la zona, los oficiales detectaron cámaras de seguridad montadas en postes de alumbrado público, presuntamente colocadas para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y tener control sobre el área.

Los agentes procedieron a asegurar el sitio y desmontaron dos cámaras que, según las autoridades, eran operadas por integrantes del crimen organizado como parte de su red de vigilancia ilícita.