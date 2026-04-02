Cambio en Aduanas: Rafael Marín Mollinedo asume en Yucatán

La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México no es solo un cambio administrativo: es una jugada política que ya comienza a dibujar el mapa rumbo a las elecciones de 2027.

Aunque oficialmente deja el cargo para asumir una nueva responsabilidad dentro del gobierno federal en Yucatán, todo apunta a que su verdadero destino político está más al este: Quintana Roo.

De Aduanas al tablero político

El 31 de marzo de 2026 marcó el fin de la gestión de Marín al frente de Aduanas, una institución clave para el control del comercio exterior y la recaudación fiscal en México.

Durante su paso por la dependencia, logró aumentar los ingresos aduaneros en un contexto complicado, incluso con menos operaciones comerciales.

Sin embargo, su salida ocurre en medio de un entorno complejo: señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña y polémicas relacionadas con el combate al "huachicol fiscal".

A pesar de ello, la narrativa oficial sostiene que su renuncia ya estaba prevista desde hace tiempo y no responde directamente a motivos electorales.

¿Yucatán o Quintana Roo? La clave está en el movimiento

Tras dejar Aduanas, Marín fue ubicado como delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán.

A simple vista, podría parecer un traslado administrativo más. Pero en política, pocas decisiones son casualidad.

Diversos análisis coinciden en que este movimiento le permite mantenerse dentro de la estructura federal mientras construye su proyecto político en el sureste.

Y es ahí donde aparece el verdadero objetivo: Quintana Roo.

Un proyecto con nombre y destino

Rafael Marín no es un actor improvisado en la región. Es fundador de Morena en Quintana Roo y desde hace meses su nombre circula como aspirante a la gubernatura en 2027.

Incluso antes de dejar Aduanas, ya había señales claras de posicionamiento político: presencia mediática, promoción de su imagen y eventos públicos en el estado.

Su paso por Yucatán podría funcionar como una plataforma estratégica:

- Cercanía geográfica con Quintana Roo

- Presencia institucional sin abandonar el gobierno

- Tiempo para consolidar alianzas políticas

Un relevo que también dice mucho

La salida de Marín no ocurre en el vacío. Su lugar será ocupado por Héctor Romero Gutiérrez, quien tendrá la misión de modernizar las aduanas y fortalecer la recaudación.

Esto permite al gobierno federal mantener continuidad en una institución clave, mientras Marín se enfoca en su siguiente etapa.

Más que un cambio de puesto

En política mexicana, los cargos rara vez son solo cargos.

El paso de Rafael Marín de Aduanas a Yucatán parece, más que un retiro, un reposicionamiento. Una pausa estratégica antes de dar el salto a una contienda mayor.

Porque aunque hoy su oficina esté en Yucatán, su mirada —y probablemente su futuro— apunta claramente hacia Quintana Roo.