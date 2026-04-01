Claudia Sheinbaum propone a Roberto Velasco Álvarez como nuevo canciller

Juan Ramón de la Fuente deja su cargo por motivos de salud, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum. La salida ocurre en medio de su gestión al frente de la política exterior del país y abre un nuevo escenario en la conducción diplomática mexicana.

La mandataria mexicana propuso al maestro Roberto Velasco Álvarez como encargado de despacho en la Cancillería. A través de un video difundido en la red social X, señaló: "He decidido proponer al Senado de la República al maestro Roberto Velasco Álvarez como canciller. Roberto nos ha acompañado hasta ahora como subsecretario para América del Norte."

La Presidenta aprovechó el mensaje para aclarar que, Juan Ramón de la Fuente, forma parte del proyecto y que, una vez concluya su proceso de rehabilitación, se reincorporará en otra responsabilidad dentro del gobierno.

¿Qué antecedentes tiene Juan Ramón de la Fuente?

La salida de De la Fuente no es el primer episodio relacionado con su estado de salud. En noviembre del año pasado, el funcionario solicitó una licencia temporal para recuperarse de una operación de columna. En ese entonces, también fue Velasco quien quedó al frente de la dependencia de manera provisional.

Trayectoria de Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente es una de las figuras más reconocidas en la vida pública del país. Médico de formación, académico y diplomático, asumió el cargo como canciller el 1 de octubre de 2024.

Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones clave en el servicio público. Fue embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas entre 2018 y 2023, donde participó activamente en el Consejo de Seguridad y promovió iniciativas para el acceso equitativo a vacunas durante la pandemia de COVID-19.

También se desempeñó como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1999 y 2007, periodo en el que logró estabilizar a la institución tras la huelga estudiantil. Asimismo, fue secretario de Salud durante el gobierno de Ernesto Zedillo, impulsando reformas relevantes en el sistema sanitario nacional.