Graban a niño conduciendo microbús con pasajeros en Durango: el papá lo dejó manejar

En un hecho que ha generado indignación y preocupación, un menor de edad fue captado al volante de un microbús de pasajeros en Gómez Palacio, Durango. El video, difundido en redes sociales, muestra al niño —de entre 11 y 15 años— conduciendo una unidad de la ruta Cereso, mientras transportaba a varios pasajeros.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, mostrando cómo el menor apenas alcanzaba a mirar sobre el tablero y tenía dificultades para controlar el volante. Según reportes, fue uno de los propios pasajeros quien grabó la escena desde dentro del microbús.

De acuerdo con medios locales, el menor iba acompañado de su padre, quien resultó ser el conductor titular de la unidad. Las autoridades señalaron que el niño manejó solo un corto tramo y bajo supervisión de su papá, quien aparentemente permitió que su hijo tomara el volante "por unos momentos".

Como consecuencia, la Ley de Transportes fue aplicada y la unidad fue retirada de circulación, siendo enviada al corralón como medida preventiva. A pesar del riesgo que implicó la acción, no se reportaron personas lesionadas ni accidentes relacionados con el incidente.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, aunque se espera que se revise la situación del padre, quien podría enfrentar sanciones adicionales e incluso perder su licencia por permitir que un menor condujera un vehículo de transporte público.

El episodio ha abierto nuevamente el debate sobre la responsabilidad parental y la supervisión adecuada de menores, especialmente en situaciones que implican la seguridad de terceros.