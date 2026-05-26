Carlos Slim se reúne con Hugo Aguilar en la Suprema Corte

En un momento marcado por la incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial mexicano, una reunión privada entre el empresario más poderoso del país y el presidente de la Suprema Corte ha despertado preguntas sobre el papel del sector privado en la estabilidad institucional de México.

El empresario Carlos Slim Helú y su yerno, Arturo Elías Ayub, sostuvieron un encuentro a puerta cerrada con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, dentro de las instalaciones del máximo tribunal del país. La reunión, realizada sin agenda pública previa, ocurrió en un contexto especialmente sensible para el Poder Judicial mexicano.

Aunque no se dieron a conocer acuerdos concretos ni declaraciones oficiales detalladas, fuentes judiciales señalaron que el encuentro tuvo como eje principal fortalecer el diálogo entre el sector empresarial y la Suprema Corte, con énfasis en la necesidad de brindar certeza jurídica para incentivar la inversión y la estabilidad económica.

¿Por qué importa esta reunión?

La visita de Slim a la Corte no es un hecho menor. Como figura central en sectores estratégicos como telecomunicaciones, infraestructura, banca y construcción, cualquier acercamiento del empresario con instituciones clave del Estado suele interpretarse como un termómetro del clima político y económico del país.

El encuentro ocurre además mientras el Poder Judicial atraviesa una etapa de transformación y debate tras las reformas recientes, las cuales han provocado inquietudes entre juristas, inversionistas y organismos empresariales sobre la estabilidad legal y el funcionamiento institucional.

Un encuentro breve, pero simbólico

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, la reunión duró cerca de hora y media y se desarrolló únicamente entre Hugo Aguilar Ortiz, Carlos Slim y Arturo Elías Ayub. Posteriormente, los empresarios realizaron un recorrido por distintas áreas de la Corte, incluido el salón de plenos y espacios históricos del recinto judicial.

Hasta el momento, no existe información pública sobre si durante la conversación se discutieron casos específicos o temas judiciales concretos. Sin embargo, el carácter privado del encuentro ha generado especulación y debate en redes sociales, especialmente por el peso político y económico de sus participantes.

La señal detrás de la fotografía

Más allá de los detalles no revelados, la imagen de uno de los empresarios más influyentes del país reuniéndose con el nuevo liderazgo de la Suprema Corte envía un mensaje claro: el sector privado busca mantener comunicación cercana con las instituciones encargadas de garantizar el marco legal del país.

En tiempos de cambios estructurales, la relación entre inversión, confianza empresarial y certeza jurídica se vuelve un tema central. Y aunque la reunión haya sido discreta, sus implicaciones podrían resonar mucho más allá de los muros de la Corte.